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الصحة: شهيدان وإصابتان في قصف إسرائيلي شرق خانيونس

09 آيار / مايو 2023 06:18

خان يونس - وكالة الرأي:

ارتقى شهيدان في قصف نفذته طائرات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، شرق بلدة القرارة.

وقالت وزارة الصحة: الصحة إن شهيدين واصابتان جراء الاستهداف الإسرائيلي شرق محافظة خانيونس.

وبارتقاء الشهيدين، يرتفع حصيلة شهداء اليوم إلى 15 شهيداً، وإصابة 22 مواطناً.

وارتقى فجر اليوم، 13 مواطنًا، بينهم 4 نساء و4 أطفال، منهم فتاة في الـ 17 من عمرها، و3 قيادات من سرايا القدس، استشهدوا مع عدد من أفراد أسرهم، وأصيب 20 آخرون على الأقل، في سلسلة غارات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال عبر طيرانها الحربي، واستهدفت أربع شقق سكنية قصفت على رؤوس قاطنيها دون أي إنذار مسبق.

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