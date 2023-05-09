مدير عام الشرطة يوجه بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية

غزة – وكالة الرأي:

وجه مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح كافة منتسبي جهاز الشرطة بتعزيز الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا والحفاظ على الجبهة الداخلية آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال رسالةٍ وجهها اللواء صلاح إلى عموم أبناء شعبنا، مشيداً بصمودهم في وجه العــدوان الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة من ساعات فجر اليوم.

وأكد اللواء صلاح خلال رسالته: "أن كافة منتسبي إدارات الشرطة مسخرون لخدمة شعبنا وقوفاً عند المسؤولية والواجب الوطني في حفظ أمنه واستقراره ".

وأشاد اللواء صلاح بالدور الكبير والجهود التي يقدمها منتسبو الشرطة في مساندة كافة الطواقم العاملة في وزارة الداخلية والأمن الوطني ومختلف الهيئات والوزارات العاملة في الحكومة الفلسطينية.