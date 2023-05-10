وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية ليبيا والإمارات تدينان العدوان على غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تطلق منصة جديدة تحمل اسم "الجبهة الداخلية" وكالة الرأي الفلسطينية شركة توزيع الكهرباء توضح الجدول المعمول به وحالة المغذيات وكالة الرأي الفلسطينية " الإعلامي الحكومي": رصدنا أخباراً كاذبة يتم نقلها عن إعلام العدو وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إغلاق حاجز بيت حانون حرم مرضى الأورام من العلاج وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: مجزرة الاحتلال تجاوزت كل الحدود والرد لن يتأخر وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي واستمرار التسجيل الكترونياً وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الشرطة يوجه بتعزيز الخدمة والحفاظ على الجبهة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي": استمرار تعليق دوام المؤسسات التعليمية يوم غدٍ
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتى عند باب الحطة بالقدس

10 آيار / مايو 2023 01:29

أرشيف
أرشيف

القدس – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، فتىً مقدسيًا في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى المقدسي ريان عتيق عند باب حطة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتادت الفتى إلى جهة غير معروفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟