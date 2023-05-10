قوات الاحتلال تعتقل فتى عند باب الحطة بالقدس

القدس – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، فتىً مقدسيًا في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى المقدسي ريان عتيق عند باب حطة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتادت الفتى إلى جهة غير معروفة.