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شهيدان وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قباطية

10 آيار / مايو 2023 08:01

شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين
شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

جنين – وكالة الرأي:

استشهد فجر اليوم الأربعاء، مواطنان وأصيب ثالث بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

وقالت وزارة الصحة  إن الشهيدين، هما: أحمد جمال توفيق عساف كميل من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات من مخيم جنين.

كما أعلنت وزارة الصحة: إصابة فتى (17 عاماً) بالرصاص الحي في البطن والصدر نتيجة العدوان (الإسرائيلي) على قباطية بجنين، ووصفت جراحه بالحرجة جداً.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافوا أن قوات الاحتلال استهدفت مركبةً بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد الشابين، قطنات وكميل، وإصابة ثالث بجروح.

وبارتقاء الشابين قطنات وكميل في قباطية، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 127 شهيدا، بينهم 24 طفلا، و6 سيدات.

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