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الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في غزة

10 آيار / مايو 2023 08:30

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في غزة
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في غزة

وكالة الرأي- وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي،  عن قلقه من التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، داعيا لاحترام القانون الدولي الإنساني.

وقال الاتحاد في بيان له أمس الثلاثاء، "لدينا قلق بالغ من التصعيد الأخير في غزة بعد الغارات الجوية".

وأضاف "نأسف للخسارة في أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال".

ودعا الاتحاد إلى "احترام القانون الإنساني الدولي، وحماية أرواح المدنيين في جميع الظروف".

ومنذ فجر أمس الثلاثاء، نفذت طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 سيدات و3 من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي".

المصدر: الأناضول

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