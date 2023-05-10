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اليمن يدين التصعيد الإسرائيلى ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

10 آيار / مايو 2023 08:50

اليمن يدين التصعيد الإسرائيلى ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل
اليمن يدين التصعيد الإسرائيلى ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

وكالة الرأي- وكالات

 أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها الشديدة للتصعيد الذي تقوم به قوات الكيان الإسرائيلي والمتمثل بالغارات الجوية على قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، واستمرارها في اقتحام الأحياء المدنية والمقدسات الدينية.

وشددت الوزارة اليمنية في بيان لها، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات والممارسات الممنهجة والمتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

وجددت الخارجية اليمنية، التأكيد على وقوفها الدائم والثابت مع الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية و القرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة.

المصدر: سبأ

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