الصحة: 3 إصابات جراء اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين في رام الله

رام الله – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن وصول 3 إصابات نتيجة اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على دير دبوان شرق رام الله.

وأوضحت الوزارة صباح اليوم الأربعاء، أن إصابتين اثنتين أصيبتا بالرصاص الحي في البطن والفخذ والثالثة كسور في الركبة.