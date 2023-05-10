مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث العدوان الإسرائيلي

نيويورك – وكالة الرأي:

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً عاجلاً لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد 15 فلسطينياً بينهم 4 أطفال و4 نساء، و3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد.

ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من فرنسا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن، ودولة الإمارات العضو غير الدائم في المجلس، حيث دعت هذه الدول إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن، الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر": " دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر اليوم لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".