الاحتلال يواصل إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

غزة – وكالة الرأي:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

ويأتي الإغلاق تزامناً مع شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مفاجئاً على قطاع غزة، واغتيال قادرة بارزين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس الثلاثاء، إن" منسق أعمال الحكومة غسان عليان قرر إغلاق حاجز بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم فوراً وحتى إشعار أخر".

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ الرئيسي لتلبية احتياجات قطاع غزة بنسبة تصل إلى 83% فيما يستورد القطاع باقي مستلزماته من الجانب المصري بنسبة 17%.

فيما يعد حاجز بيت المنفذ البري الوحيد لعبور المرضى من قطاع غزة ورجال الأعمال والتجار والعمال إلى الداخل المحتل عام 1948.

ووفقا لوزارة الصحة حرم إغلاق حاجز بيت حانون خلال اليوم الأول من الإغلاق 142 مريضاً ومرافقيهم، من العلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.