وكالة الرأي الفلسطينية "ميار وعلي" أبناء المبعد المحرر من جنين شهداء برفقة والدهم وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى شهيدي قباطية وتؤكد أن دماء الشهداء ناراً ستحرقهم وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية غزة "العمل وفق حالة الطوارئ واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة واحدة في 4 حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال امتداد لمعادلة سيف القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم متجراً لمواد البناء واتلاف محاصيل زراعية في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 28 مواطناً من الضفة بينهم 6 أطفال وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تطالب بحماية خاصة للمدنيين والأطفال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تنعى شهيدي قباطية وتؤكد أن دماء الشهداء ناراً ستحرقهم

10 آيار / مايو 2023 11:56

حماس
حماس

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهيد المجاهد أحمد جمال توفيق عساف (19 عامًا)، من قباطية، والشهيد المجاهد راني وليد أحمد قطنات (24 عامًا)، من مخيم جنين، اللذين ارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين ليلة الأربعاء.

وقالت حماس في تصريح لها : "إن دماء شهدائنا لن تذهب هدرا، بل إنها تعبير عن نبض الشعب الثائر، وستكون نارا تحرق الأعداء على امتداد أرضنا المحتلة، وإن المقاومة الباسلة تقرّب شعبنا من لحظة النصر على العدو والحرية من ربقة الاحتلال".

وتقدمت الحركة بالتعزية لذوي الشهيدين عساف وقطنات، مؤكدة أنّ شعبنا متأهبٌ لصد عدوان الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء الأبطال في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، وحماية المسجد الأقصى المبارك، ولن يثنيه شيء عن هذا الطريق، حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟