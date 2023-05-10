الاحتلال يهدم شقتين سكنيتين بجبل المكبر في القدس

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شقتين سكنيتين في منطقة "خلة العبد" في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وتعود ملكية الشقتين، للشقيقين فراس وعلي شقيرات، وتبلغ مساحة كل شقة منهما 115 متراً مربعاً، ويقطن فيهما 10 أفراد جُلهم من الأطفال.

وأشار فراس شقيرات، الى أنه تسلم إخطاراً بالهدم من قبل الاحتلال منذ شهر شباط الماضي، وأن جملة المتابعات والإجراءات والتدابير للحيلولة دون هدم شقته السكنية وشقة شقيقه علي، باءت بالفشل.

ولفت إلى أن محكمة بلدية الاحتلال أصدرت قبل حوالي شهرين قراراً يقضي بتجميد قرار الهدم حتى أيلول القادم، لكنه وشقيقه أبلاغا من المحامي الاسبوع الماضي، بأن البلدية قدمت طلباً للمحكمة لإلغاء قرار التجميد، وأقرت المحكمة عملية الهدم.