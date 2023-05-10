شركة توزيع الكهرباء تنشر جدول وحالة الكهرباء لهذا اليوم

غزة – وكالة الرأي:

نشرت شركة توزيع الكهرباء بغزة، حالة الكهرباء ليوم الأربعاء، حتى الساعة (10:00) صباحاَ.

وأوضحت الشركة أن كمية الكهرباء المتوفرة من المصادر بلغت (167) ميجاوات، ومتوسط الطلب على الطاقة بلغ (216.8) ميجاوات، فيما بلغ متوسط العجز في الطاقة (22.9%)

وبينت الشركة أن الجدول المعمول به في المحافظات هو (8) وصل (8) فصل مع زيادات.

وذكرت أن عدد البلاغات عن أعطال الواردة للطواقم الفنية منذ بدء العدوان (175) إشارة من مختلف المحافظات، وعدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم 133، (1615) اتصال (حصيلة تراكمية).

ونوهت الشركة المواطنين والمؤسسات كافة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات على جدول توزيع الكهرباء بسبب اغلاق المعابر وتأثيره على ادخال الوقود لمحطة التوليد أو أي أعطال قد تحدث على الخطوط.