عدوان الاحتلال على غزة لحظة بلحظة

غزة – وكالة الرأي :

شن الاحتلال الإسرائيل فجر أمس الثلاثاء عدواناً مستمراً على قطاع غزة، أدى إلى ارتقاء 16 شهيداً وأكثر من 40 إصابة بينها بحالة الخطر.

وتتابع وكالة الرأي عدوان الاحتلال على القطاع لحظة بلحظة كالتالي:

13:51 طائرات الاحتلال تقصف أرضاً زراعية بالقرب من مدينة الشيخ زايد، ومحيط مدرسة الزراعة في بيت حانون شمال غزة.

13:42 طائرات الاحتلال تقصف أرضاً شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

13:21 مراسل "الرأي": طائرات الاحتلال تقصف أرضاً زراعية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

13:15 وزارة الصحة: ارتقاء شهيد من الاصابات التي وصلت الى مستشفى غزة الأوروبي قبل قليل.

13:02 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف أرضًا زراعية بمنطقة عزبة عبد ربه شرق جباليا شمال قطاع غزة.

12:59 الاحتلال يستهدف عدة مناطق غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

12:47 طائرات الاحتلال تستهدف أرضًا زراعية بمحيط منطقة البيدر جنوب غرب مدينة غزة.

12:40 طائرات الاحتلال تستهدف موقع حطين وأراض زراعية في شمال قطاع غزة.

12:28 وزارة الصحة: وصول إصابتين إلى مستشفى غزة الأوروبي إحداها بحالة خطيرة.

الثلاثاء 9/5/2023

الاحتلال يستهدف مجموعة من المواطنين في عبسان الكبيرة بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وزارة الصحة: شهيدان وإصابتان جراء الاستهداف الاسرائيلي شرق محافظة خانيونس.

وزارة الصحة: ارتقاء 13 شهيدا من بينهم 4 اطفال و 4سيدات، واصابة 20 مواطن بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، جراء قصف الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.