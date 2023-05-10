وزارة الخارجية تحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في ظل العدوان

غزة- وكالة الرأي

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تفاقم المعاناة الإنسانية في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وجددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء،دعوتها للمجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الأعزل.

وقالت في البيان ،"لا زال الاحتلال الاسرائيلي يمعن في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث أقدمت قواته فجر اليوم الأربعاء 10 أيار/مايو على اقتحام جنين وتصفية شابين بدمٍ بارد".

ونوهت في بيانها الى ان الاحتلال قصفت مجموعة من المزارعين شرق خانيونس ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة للغاية، وهو ما يرفع حصيلة العدوان منذ بدايته فجر أمس إلى 18 شهيدًا، بينهم 4 أطفال و6 نساء، ناهيك عن تدمير 11 منزلًا بالكامل وتضرر 166 منزلًا آخر بشكل جزئي.

وأضافت :"ولم يتوقف العدوان الاسرائيلي عند قصف البيوت الآمنة وقتل النساء والأطفال وهم نائمون في أسرّتهم يحلمون كغيرهم من أطفال العالم، بل امتد ليشمل أيضًا إغلاق منفذ بيت حانون في وجه 142 مريضًا -غالبيتهم من مرضى الأورام السرطانية- والذين كانوا في طريقهم لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في جريمة قانونية وإنسانية وأخلاقية مشينة".

وأوضحت أن قطاع غزة يعاني ومنذ ما يزيد عن ١٧ عامًا من حصار خانق وعدوان متكرر، وهو ما أدى إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية متردية للغاية. وإننا وأمام هذا العدوان المستمر لليوم الثاني على التوالي لنحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وخصوصًا في ظل إغلاق المعابر ومنع إدخال المعدات والمستهلكات الطبية اللازمة.

كما حذرت من محاولات الإرهابي "نتنياهو" استرضاء اليمين المتطرف بقيادة الإرهابي "بن غفير" على حساب دماء أطفالنا وأشلاء نسائنا، كما ننوه أيضًا لضرورة تقديم المجرم "نتنياهو" وأعضاء حكومته لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب، والتباهي بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.