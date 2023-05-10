المقاومة تردّ.. عشرات الصواريخ تستهدف "غلاف غزة" و"تل أبيب"

غزة - وكالة الرأي :

وسعت المقاومة الفلسطينية دائرة النار -مساء الأربعاء- ووصلت الرشقات الصاروخية إلى تل أبيب وسط الكيان الصهيوني.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن نطاق الصواريخ آخذ في الاتساع، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ورمات غان وجفعتايم.

ووفق الإعلام العبري، تعطل الطيران في مطار تل أبيب المدني.

ونقل عمال فلسطينيون من تل أبيب مقاطع مصورة، تؤكد غياب الحركة في شوارع المدينة وسط فلسطين المحتلة، بما يدلل نجاح صواريخ المقاومة في فرض حظر تجول في عمق الكيان.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية واسعة ومتتالية من قطاع غزة منذ بعد ظهر الأربعاء، تجاه مستوطنات الاحتلال جنوب فلسطين المحتلة، بعد 36 ساعة من الترقب إثر اغتيال الاحتلال 3 قيادات من المقاومة في سلسلة غارات أدت حتى الآن إلى ارتقاء 16 شهيدًا في قطاع غزة.