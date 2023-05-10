الاحتلال: 100 صاروخ استهدفت "غلاف غزة" و"تل أبيب"

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية في غضون ساعة ونصف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق عشرات الصواريخ انطلقت من قطاع غزة نحو غلاف غزة ومدن الداخل المحتل.

وقال الاحتلال: 40 صاروخاً انطلقت نحو سديروت و"غلاف غزة" و20 نحو عسقلان وأسدود و3 نحو تل أبيب خلال ساعتين.

ووسعت المقاومة الفلسطينية دائرة النار -مساء الأربعاء- ووصلت الرشقات الصاروخية إلى تل أبيب وسط الكيان الصهيوني.

ونقل عمال فلسطينيون من تل أبيب مقاطع مصورة، تؤكد غياب الحركة في شوارع المدينة وسط فلسطين المحتلة، بما يدلل نجاح صواريخ المقاومة في فرض حظر تجول في عمق الكيان.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية واسعة ومتتالية من قطاع غزة منذ بعد ظهر الأربعاء، تجاه مستوطنات الاحتلال جنوب فلسطين المحتلة، بعد 36 ساعة من الترقب إثر اغتيال الاحتلال 3 قيادات من المقاومة في سلسلة غارات أدت حتى الآن إلى ارتقاء 16 شهيدًا في قطاع غزة.