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الغرفة المشتركة: عملية "ثأر الأحرار" ردنا على اغتيال قادة السرايا

10 آيار / مايو 2023 04:20

مشاهد من إطلاق صواريخ غزة
مشاهد من إطلاق صواريخ غزة

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، عصر اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو.

وأكدت الغرفة المشتركة، في بيان لها، وصل وكالة الرأي، أن عملية "ثأر الأحرار" بدأت من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)، وذلك رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين: جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصفٍ همجيٍ وغادرٍ لمنازل مدنية خلّف كذلك عدداً من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم".

وفيما يلي البيان كاملاً كما وصل وكالة الرأي:

بسم الله الرحمن الرحيم

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بيان عسكري صادر عن:

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

بعون الله تعالى وقوته تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو، ابتداءً من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)، وذلك رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين: جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصفٍ همجيٍ وغادرٍ لمنازل مدنية خلّف كذلك عدداً من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم.

وإن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إذ تعلن عن هذه العملية البطولية التي تتزامن مع ذكرى معركة "سيف القدس" الخالدة لتؤكد على ما يلي:

أولاً/ إن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ وسيدفع العدو ثمنه غالياً بإذن الله.

ثانياً/ إن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.

ثالثاً/ ستبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدةً واحدةً، سيفاً ودرعاً لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الأربعاء 20 شوال 1444هـ

الموافق 10-05-2023م

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