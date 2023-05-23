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أكثر من 20% من السعوديين مصابون بحساسية الطعام

23 آيار / مايو 2023 09:31

أكثر من 20% من السعوديين مصابون بحساسية الطعام
أكثر من 20% من السعوديين مصابون بحساسية الطعام

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن 21% من السعوديين مصابون بحساسية الطعام، لافتة إلى أن أكثر مسببات الحساسية انتشارا تحدث من البيض، والقشريات، والحليب، والغلوتين.

وأوضحت أن ما يقارب 24% من مصابي حساسية الطعام في المملكة العربية السعودية يعانون من عدم توفر خيارات مناسبة عند تناول الطعام خارج منازلهم، كما يجد 45% من مصابي الحساسية صعوبة في اختيار أطعمة مناسبة عبر منصات طلبات الوجبات الغذائية الإلكترونية.

ولفتت الهيئة إلى أنها توصلت إلى هذه النتائج عبر دراسات بحثية بالتعاون مع جامعة طيبة لتحديد معدل انتشار حساسية الطعام في المملكة وعلى أكثر المكونات الغذائية المسببة للحساسية وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام.

وأكدت أنها أصدرت دليلا تنظيميا لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام، إذ تم وضع ضوابط واشتراطات خاصة للمطاعم والشركات الغذائية بضرورة الوصول لقوائم الطعام بمكوناتها وبشكل سهل وواضح للمستهلك النهائي.

كما أكدت أنها ألزمت المطاعم بتخصيص عدد من قوائم الطعام تكون منفصلة وخالية من المكونات المسببة للحساسية، أو أن تكون قائمة الطعام لمن يعانون من الحساسية مستقلة عن قائمة الطعام الرئيسية.

المصدر: عكاظ

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