وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تختتم برنامج تدريبي لتنمية القدرات وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تصدر إحصائية الحركة التجارية عبر المعابر خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية "الطفلة هاجر" .. روح أبيها التي قتلها الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يفتتح دورة إعداد مدربين TOT وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا الأشغال والتعليم تناقشان آليات التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة التعليم" تجتمع مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تبحث مع الداخلية إجراءات تسهيل سفر طلبة المنح الدراسية وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يبحث ملفات عدة مع الجبهة الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية مئات الصحفيين بغزة يحتشدون رفضًا لمسرحية الانتخابات
أخبار » أخبار الأسرى

وقفة دعم وإسناد بغزة نصرةً للأسير المريض وليد دقة

23 آيار / مايو 2023 12:21

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

غزةوكالة الرأي:

نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وإسناد نصرةً للأسير المريض وليد دقة الذي يصارع خطر الموت.

وشارك في الوقفة التي أقيمت أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية وممثلين عن مؤسسات الأسرى.

ويبلغ الأسير وليد دقة من العمر 60 عاماً، وهو من مدينة باقة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ويُعدُّ أحد أبرز كُتّاب الحركة الفلسطينية الأسيرة ومفكّريها، حيث تم أسره منذ عام 1986، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام في البداية، ولاحقاً خفف إلى السجن 37 عاماً وبعد ذلك، أضافت محكمة الاحتلال إلى حكمه عامين آخرين.

ويعاني الأسير دقة من مشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى، وتم تشخيص إصابته بسرطان النخاع الشوكي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتقرّر أنّ يكون علاجه دوائياً، وليس كيميائياً.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير دقة وبشكل عاجل الى مستشفى "اساف هروفيه" نتيجة  تغير خطير طرأ على حالته الصحية .

1 2 3 4 6 5 7 8
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تنعى رئيس مجلس إداراتها جمال خصوان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟