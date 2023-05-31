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جلسة اليوم للنظر في الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

31 آيار / مايو 2023 08:46

الأسير وليد دقة
الأسير وليد دقة

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة المعتقل منذ أكثر من 37 عامًا.

ويعاني الأسير دقة من تدهور خطير على حالته الصحية بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

والأسير دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

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