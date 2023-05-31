وكالة الرأي الفلسطينية بطولة مصر: فوز صعب للأهلي وبيراميدز يلاحقه وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تكشف آخر تطورات المنحة المصرية لإعمار غزة وكالة الرأي الفلسطينية بينهم أطفال.. 6 إصابات بسقوط لعبة بملاهٍ في الإسكندرية وكالة الرأي الفلسطينية مخلوقات هلامية غريبة تثير ضجة في أستراليا.. وهذه حقيقتها وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاة و4 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية طفل يحقق إنجازاً مميزاً في أداء تمرين الضغط وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تدعو للإفراج الفوري عن الأسيرة الجريحة فاطمة شاهين وكالة الرأي الفلسطينية انفجار بالونات الهيليوم يفاجئ طلاب مدرسة أثناء حفل انتهاء العام الدراسي وكالة الرأي الفلسطينية طبيب: يجب تناول فيتامين D دون الخوف من ارتفاعه بالجسم وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
أخبار » عجائب وطرائف

مخلوقات هلامية غريبة تثير ضجة في أستراليا.. وهذه حقيقتها

31 آيار / مايو 2023 09:23

مخلوقات هلامية غريبة تثير ضجة في أستراليا.. وهذه حقيقتها
مخلوقات هلامية غريبة تثير ضجة في أستراليا.. وهذه حقيقتها

تسببت مخلوقات هلامية غريبة ظهرت في أستراليا في إثارة ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي، وشبهها البعض بـ"كائنات فضائية".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن امرأة تدعى "جولي" عثرت على المخلوقات الغريبة أثناء مشيها في أحد الشواطئ الأسترالية، وتبين أنها شفافة وذات شكل أسطواني، وعلى الرغم من أنها تبدو وكأنها نوع من قناديل البحر، إلا أن السلطات الأسترالية ذكرت أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفقاريات.

وذكرت الصحيفة أن تلك المخلوقات في الغالب تكون منعزلة خلال مراحلها الأولى، وتتغذى على العوالق النباتية والطحالب.

وأضافت الصحيفة أن تلك المخلوقات تعيش في المحيطات بشكل أساسي لتكون قادرة على التحرك بسهولة، وهي مصدر غذاء للحيوانات المائية منخفضة الطاقة مثل السلاحف.

مخلوقات هلامية غريبة تثير ضجة في أستراليا.. وهذه حقيقتها image (2)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تنعى رئيس مجلس إداراتها جمال خصوان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟