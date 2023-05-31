مخلوقات هلامية غريبة تثير ضجة في أستراليا.. وهذه حقيقتها

تسببت مخلوقات هلامية غريبة ظهرت في أستراليا في إثارة ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي، وشبهها البعض بـ"كائنات فضائية".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن امرأة تدعى "جولي" عثرت على المخلوقات الغريبة أثناء مشيها في أحد الشواطئ الأسترالية، وتبين أنها شفافة وذات شكل أسطواني، وعلى الرغم من أنها تبدو وكأنها نوع من قناديل البحر، إلا أن السلطات الأسترالية ذكرت أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفقاريات.

وذكرت الصحيفة أن تلك المخلوقات في الغالب تكون منعزلة خلال مراحلها الأولى، وتتغذى على العوالق النباتية والطحالب.

وأضافت الصحيفة أن تلك المخلوقات تعيش في المحيطات بشكل أساسي لتكون قادرة على التحرك بسهولة، وهي مصدر غذاء للحيوانات المائية منخفضة الطاقة مثل السلاحف.