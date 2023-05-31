بينهم أطفال.. 6 إصابات بسقوط لعبة بملاهٍ في الإسكندرية

أصيب 6 أشخاص بينهم أطفال جراء سقوط إحدى ألعاب الملاهي بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكان قسم شرطة "سيدي جابر" قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط لعبة بملاهٍ بمنطقة سموحة ووجود مصابين، فانتقل ضباط القسم برفقة الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبيّن من خلال الفحص أنه أثناء استقلال 3 مواطنين، بينهم أطفال، لعبة دوارة بمدينة الملاهي المشار إليها، انفصل المقعد الخاص بها عن العمود الحامل، ما أدى لسقوط الثلاثة على ثلاثة أشخاص آخرين.

بذلك تعرض المواطنون الـ6 ستة لكسور وجروح وسحجات وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيقاف اللعبة عن العمل، حفاظا على سلامة المواطنين.

وقد حرر المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تقرير الحماية المدنية عن توافر شروط الأمن الصناعي والحي لمعرفة وجود تراخيص للملاهي من عدمه.

المصدر: المصري اليوم