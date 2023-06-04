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اكتشاف على الشاطئ.. "قطعة" من حيوان منقرض تذهل العلماء

04 حزيران / يونيو 2023 08:06

اكتشاف على الشاطئ.. "قطعة" من حيوان منقرض تذهل العلماء
اكتشاف على الشاطئ..

وجدت امرأة كانت تمشي في عطلة نهاية الأسبوع على شاطئ كاليفورنيا، شيئا غير اعتيادي وسط الرمال: سن من حيوان مستودون قديم.
 
عثرت جينيفر شوه على "جسم" يبلغ طوله 30 سم يخرج من الرمال الجمعة على شاطئ ولاية ريو ديل مار الواقع قبالة خليج مونتيري في مقاطعة سانتا كروز على الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية . 
 
لم تكن شوه متأكدة مما وجدت. لذلك التقطت بعض الصور ونشرتها على فيسبوك، تطلب المساعدة.
 
جاء الجواب من واين تومسون، مستشار مجموعات علم الحفريات لمتحف سانتا كروز للتاريخ الطبيعي.
 
المفاجأة جاءت عندما أكد تومسون أن هذا الجسم هو "ضرس بالية" لحيوان مستودون المنقرض.
ما هو حيوان مستودون؟
• مستودون هو حيوان ضخم الجثة بائد يشبه الفيل ولكن له جلد بفروة.
 
• عاش المستودون في أميركا الشمالية وأميركا الوسطى.
 
• ظهر المستودون في أواخر العصر الميوسيني وانقرضت في البليستوسين (العصر الحديث الأقرب) أي منذ 10 آلاف إلى 11 ألف سنة مضت.
 
• عمر السن غير واضح. تقول مدونة متحف أن حيوانات المستودون كانت تجوب كاليفورنيا بشكل عام منذ حوالي 5 آلاف إلى 10 آلاف عام.
 
الضرس التاريخي
قالت ليز بروتون من متحف سانتا كروز للتاريخ الطبيعي: "يمكننا أن نقول بأمان أن هذه العينة سيكون عمرها أقل من مليون عام، وهي" جديدة "نسبيا وفقا لمعايير الأحافير".
 
قالت بروتون إنه كان من الشائع أن تكتشف عواصف الشتاء الحفريات في المنطقة وربما تكون قد جرفتها المياه إلى المحيط.
 
قالت شوه إنها مسرورة لأن اكتشافها يمكن أن يساعد في كشف الأسرار القديمة حول منطقة الشاطئ الهادئة.
 
قالت: "لا يمكنك في كثير من الأحيان أن تلمس شيئا من التاريخ".

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