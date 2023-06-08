سيدة أمريكية تعثر على سن لـ "مستودون" عمرها حوالي مليون سنة

عثرت سيدة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية على سن حيوان مستودون، وهو فصيلة منقرضة من الفيلة، أثناء تجوالها على الشاطئ، حيث يبلغ عمر السن حوالي مليون عام.

ذكرت صحيفة "هوف بوست" أن سيدة تدعى جينيفر شو عثرت أثناء تجوالها برفقة صديقتها على شاطئ "ريو ديل مار" على شيء غريب بين الرمال كادت أن تدوس عليه بقدمها، لتجد أنها سن طمرتها الرمال

والتقطت جينيفر عدة صور لهذا الاكتشاف ونشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي، طالبة المساعدة ممن لديهم دراية. ليأتيها الجواب من واين طومسون، مستشار علم الحفريات في متحف "سانتا كروز" للتاريخ الطبيعي.

وتوصل طومسون إلى أن جينيفر عثرت على سن لحيوان كبير من حيوان "مستودون" المحيط الهادئ، وهو نوع منقرض من الفيلة.

في وقت لاحق، تم التقاط السن من الشاطئ، وحصل المتحف على اكتشاف ثمين.

وقال المتحف "يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هذه العينة لا تقل عن مليون عام".

وفي حادثة مشابهة ابتسم الحظ أيضًا لتلميذة أمريكية تبلغ من العمر تسع سنوات، عندما وجدت على الشاطئ سنًا لسمكة قرش تبلغ من العمر 2.5 مليون عام.

المصدر: غازيتا رو