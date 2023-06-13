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وزارة الأسرى: 17 أسيراً مريضاً يعانون في عيادة سجن الرملة

13 حزيران / يونيو 2023 12:59

غزةوكالة الرأي :

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن 17 أسيرًا مريضا يقبعون في ما يسمى عيادة سجن الرملة بينهم أسيرتان، يعانون أوضاعًا صحية وإنسانية قاسية وسيئة للغاية.

وأكدت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن إدارة السجن تتخذ إجراءات قائمة على استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية المتعلقة بالتواصل مع أهلهم وذويهم للاطمئنان عليهم، وتقديم أنواع سيئة وغير كافية من الطعام لا تتناسب مع حالاتهم المرضية.

وحملت الاحتلال وإدارة سجونه كامل المسؤولية عن حياة وسلامة هؤلاء الأسرى، في ظل الواقع المؤلم والمرير الذي يعيشونه.

وحذرت من كارثة إنسانية قد تحل بهم في ظل انعدام دور المنظمات الدولية والإنسانية وصمتها عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

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