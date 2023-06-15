قوات القمع تقتحم قسم "3" بسجن "نفحة"

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية، اليوم الخميس، قسم (3) في سجن "نفحة"، والذي يقبع فيه 110 من الأسرى.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن قوات القمع شرعت بعمليات تفتيش، وسط حالة من التوتر.