قوات القمع تقتحم قسم "3" بسجن "نفحة"

اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية، اليوم الخميس، قسم (3) في سجن "نفحة"، والذي يقبع فيه 110 من الأسرى.
وقال نادي الأسير في بيان له، إن قوات القمع شرعت بعمليات تفتيش، وسط حالة من التوتر.
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15 حزيران / يونيو 2023 09:51
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