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لجنة الأسرى الإداريين تقرر إعطاء فرصة أخيرة للاستجابة لمطالبها

17 حزيران / يونيو 2023 12:39

الأسرى في سجون الاحتلال
الأسرى في سجون الاحتلال

غزةوكالة الرأي :

قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار، مع إدارة سجون الاحتلال، بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على مطالب أساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر القادم.

وقالت في بيان صحفي اليوم السبت، إن القرار جاء بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عُقِدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من قبل لجنة الأسرى الإداريين.

وأكدت اللجنة أن هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالب الاسرى العادلة، مشددة على أن الاستعداد الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على الحقوق واستجابة العدو لكافة المطالب.

ودعت أبناء شعبنا وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحق الأسرى بانتزاع حريتهم وإنهاء هذا الملف الظالم.

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