اختفاء غواصة سياحية في موقع حطام سفينة تيتانيك!

تجري عملية بحث وإنقاذ كبرى في المحيط الأطلسي إثر فقدان غواصة تحمل سياحا لمشاهدة حطام سفينة 'تيتانيك'.

في تفاصيل الخبر غواصة سياحية مفقودة في موقع حطام السفينة تيتانيك على عمق ثلاثة الاف وثمانمئة متر.

عمليات بحث وإنقاذ كبرى تجري في المحيط الأطلسي بمشاركة وكالات حكومية، وقوات البحرية الأمريكية والكندية، وشركات تعمل في أعماق البحار.



وقالت قوات خفر السواحل الأمريكية إن الاتصال انقطع بالغواصة المفقودة بعد حوالي ساعة وخمسة واربعين دقيقة من بدء رحلتها إلى الأعماق.

وأكدت شركة أوشن غيت المالكة للغواصة إن جميع الخيارات تُدرس في الوقت الراهن لإنقاذ خمسة أشخاص على متن الغواصة المفقودة وهي بحجم الشاحنة وعادة ما تكون مجهزة عند الغطس بأكسجين يكفي من على متنها لمدة أربعة أيام.

وتُبحر الرحلة الاستكشافية، التي مدتها ثمانية أيام، من منتجع نيوفاوندلاند، الواقع على مسافة ستمئة كيلومتر من موقع حطام السفينة تيتانيك. وتستغرق كل غطسة كاملة حوالي ثماني ساعات، بما في ذلك الوقت المستغرق في رحلتَي النزول والصعود. وعادة ما تُقلّ الغواصة الاستكشافية رُبانا، وثلاثة سائحين، فضلا عن 'خبير محتوى' كما تسمّيه الشركة.

وتروّج 'أوشن غيت' لرحلاتها الاستكشافية في أعماق البحار عبر الغاطسة المصنوعة من ألياف الكربون، باعتبارها فرصة للخروج من روتين الحياة اليومية ومشاهدة شيء استثنائي.

وتبلغ تكلفة التذكرة 250 ألف دولار مقابل تلك الرحلة التي تمتد لثمانية أيام، شاملة الغوص إلى الموقع الذي استقر فيه حطام السفينة الأسطورية تيتانيك.