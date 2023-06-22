ولادة شبل باندا عملاقة في مقاطعة سيتشوان الصينية

أعلن مركز الصين لحماية وأبحاث الباندا العملاقة، يوم الثلاثاء الماضي، عن ولادة شبل باندا عملاقة في إحدى قواعده في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.

وأنجبت باندا عملاقة تدعى "شينشين" الشبل يوم 29 مايو المنصرم في قاعدة شنشوبينغ للباندا العملاقة بمحمية وولونغ الطبيعية الوطنية، وهي أول ولادة هذا العام بين حيوانات الباندا العملاقة الأسيرة في المركز.

وقال وي رونغ بينغ مدير قاعدة شنشوبينغ: "بما أن شينشين تتمتع بالخبرة في الولادة، فقد سارت عملية الولادة بأكملها بسلاسة كبيرة"، مضيفاً: "مع العناية الجيدة من الحراس، تتمتع الأم وشبلها بصحة سليمة".

ويزن الشبل، الذي يبلغ من العمر شهراً واحداً تقريباً، 721.8 غرام. ويشير الفحص الأولي إلى أن الشبل أنثى.

وقال يانغ تشانغ جيانغ رئيس قسم التربية بالقاعدة: "في أواخر فبراير من العام الجاري، تزاوجت "شينشين" بنجاح مع ذكر باندا عملاقة يدعى "هوايانغ" بطريقة طبيعية. وبعد حوالي شهرين، ظهرت علامات الحمل على "شينشين"، مثل انخفاض الشهية وزيادة النشاط.

وبعد دخول "شينشين" آخر مرحلة من الحمل، قام فريق التربية بمراقبة سلوكها باستمرار عن طريق الفيديو وفي الموقع، وتقييم الحالة الصحية للباندا العملاقة وشبلها على الفور.

ومنذ التغلب على تحديات تربية الباندا العملاقة في تسعينيات القرن الماضي، أنشأ المركز أكبر مجموعة للباندا العملاقة الأسيرة في العالم.