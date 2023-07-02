الاحتلال نفذ 380 حالة اعتقال خلال الشهر الماضي

غزة - وكالة الرأي :

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 380 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي؛ بينها 45 بحق أطفال و10 سيدات.

ووفقا لبيان صادر، اليوم الأحد، عن مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" الحقوقي، فإن مدينة القدس احتلت النسبة الأعلى في عدد المعتقلين بواقع 135 حالة، إضافة لإصدار أوامر إبعاد وحبس منزلي، تليها بيت لحم بأكثر من 90 حالة.

وأفاد أن الاحتلال اعتقل خلال حزيران الماضي، 9 فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم 5 صيادين، أحدهم أصيب بعيار مطاطي قبل اعتقاله، وأفرج عنهم لاحقا، إضافة لاعتقال 4 شبان بعد اجتيازهم الحدود الشرقية.

ووثق المركز في تقريره الحقوقي 45 حالة اعتقال لقاصرين، منهم 3 دون الـ 14 عامًا أصغرهم الطفل محمد شاهين العارضة (13 عاما) من بلدة عرابة قضاء جنين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وحولت سلطات الاحتلال في حزيران 4 أطفال للاعتقال الإداري، وجددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق القاصر جهاد توفيق عودة (17 عاما) من قلقيلية 4 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من طلاب الثانوية العامة وحرمهم من تقديم الامتحانات النهائية، منهم الطالب الجريح جمال براهمة من أريحا، وحوّل للاعتقال الإداري 6 شهور، وعبد الله عبيد، ومحمد رويضي من القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 سيدات، بينهن الأسيرة المحررة ليان كايد من نابلس، وهي طالبة ماجستير في جامعة بيرزيت، واعتقلت عام 2020 وأمضت 16 شهرا في سجون الاحتلال.

وأصدرت محاكم الاحتلال 215 قرار اعتقال إداري خلال حزيران/يونيو، بينها 122 قرار تجديد للاعتقال لفترات أخرى تمتد ما بين 2-6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن 93 قرارا صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري لفترات مختلفة.

وبلغ عدد الأسرى المقدسيين الذين صدرت بحقهم خلال حزيران الماضي، أوامر اعتقال إداري 13 أسيرا.

وأفاد "مركز فلسطين" في تقريره الشهري، أن الاحتلال هدم خلال الشهر الماضي ثلاثة منازل لعائلات أسرى بعد زراعتهم بالمتفجرات.

وهدم الاحتلال في حزيران 2023 منزل الأسير كمال جوري في منطقة شارع تل بمدينة نابلس، ومنزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس، ومنزل عائلة الأسير إسلام فروخ في البلدة القديمة بمدينة رام الله.

وأشار المركز إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال حزيران الماضي، حكمين بالسجن المؤبد بحق أسيرين وهما معاذ صالح النجار حامد، إضافة لغرامة مالية كبيرة بقيمة مليون و90 ألف شيكل.

واتهم الاحتلال الأسير معاذ حامد بتنفيذ عملية عام 2015 أدت لمقتل مستوطن.

وأصدرت محاكم الاحتلال حكما بالسجن المؤبد و50 عاما بحق الأسير علاء كبها، من جنين، بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس عام 2018 أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.