أغلى آيس كريم في العالم .. الـ 130 جرام ب 6700 دولار !!

بتكلفة 6700 دولار سجلت ماركة الآيس كريم اليابانية الفاخرة Cellato مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس لأغلى أنواع الآيس كريم في العالم ، حيث بلغ سعرها 880 ألف ين (6700 دولار) للقطعة.

ودخل آيس كريم يسلاتو الجديد "بياكويا " الغني بالبروتين موسوعة جينيز ، كأغلى آيس كريم في العالم.

يتكون من قاعدة مخملية مصنوعة من الحليب ، ونوعين من الجبن ، وصفار البيض ، ويعلوها جبنة بارميجيانو ، والكمأ الأبيض ، وزيت الكمأة ، وورق الذهب.

وتأتي البوظة معبأة في صندوق أسود أنيق. يتضمن ملعقة معدنية مصنوعة يدويًا صنعها حرفيو تاكيوتشي في فوشيمي ، كيوتو ، باستخدام التقنيات والمواد المستخدمة في بناء المعابد والأضرحة.

يتوفر آيس كريم بياكويا بسعة 130 مل حاليًا على موقع سيلاتو مقابل 880 ألف ين (6700 دولار).