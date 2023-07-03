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أغلى آيس كريم في العالم .. الـ 130 جرام ب 6700 دولار !!

03 تموز / يوليو 2023 08:24

أغلى آيس كريم في العالم .. الـ 130 جرام ب 6700 دولار !!
أغلى آيس كريم في العالم .. الـ 130 جرام ب 6700 دولار !!

بتكلفة 6700 دولار سجلت ماركة الآيس كريم اليابانية الفاخرة Cellato مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس لأغلى أنواع الآيس كريم في العالم ، حيث بلغ سعرها 880 ألف ين (6700 دولار) للقطعة.

ودخل آيس كريم يسلاتو الجديد "بياكويا " الغني بالبروتين موسوعة جينيز ، كأغلى آيس كريم في العالم.

يتكون من قاعدة مخملية مصنوعة من الحليب ، ونوعين من الجبن ، وصفار البيض ، ويعلوها جبنة بارميجيانو ، والكمأ الأبيض ، وزيت الكمأة ، وورق الذهب.

وتأتي البوظة معبأة في صندوق أسود أنيق. يتضمن ملعقة معدنية مصنوعة يدويًا صنعها حرفيو تاكيوتشي في فوشيمي ، كيوتو ، باستخدام التقنيات والمواد المستخدمة في بناء المعابد والأضرحة.

يتوفر آيس كريم بياكويا بسعة 130 مل حاليًا على موقع سيلاتو مقابل 880 ألف ين (6700 دولار).

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