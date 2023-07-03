فريق طبي مصري ينجح في غلق ثقب بالأمعاء باستخدام المنظار

في إجراء طارئ، نجح فريق طبي مصري في غلق ثقب في أمعاء مريضة، على بعد متر واحد من المعدة باستخدام المنظار، ومن دون الاضطرار لإجراء عملية جراحية.

وفي التفاصيل، تعامل فريق طبي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، بقيادة الطبيبين هاني أبو طالب وأحمد عبده، وهما استشاريا مناظير الجهاز الهضمي، مع حالة طرأت خلال إجراء منظار لأمعاء مريضة تبلغ من العمر 32 عاما تعاني من براز مدمم وانخفاض مستوى الهيموغلوبين بالدم، حيث تبين أنها تعاني من ثقب في الأمعاء على بعد متر واحد من المعدة.

وخلال إجراء التنظير اتخذ الفريق الطبي قرارا حاسما بضرورة غلق الثقب على الفور من دون اللجوء إلى عمل جراحي منعا لتدهور الحالة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن حالة المريضة في تحسن وقد خرجت من المستشفى بعد وضعها تحت الملاحظة لمده 72 ساعة دون مضاعفات.

وصرح الفريق الطبى أن هذه التقنية تعتبر بمثابة إنجاز طبي يحدث لأول مرة، حيث لم يذكر استخدام منظار الأمعاء الدقيقة في غلق ثقب بالأمعاء بعد منطقة الاثني عشر قبل ذلك في أي ورقة بحثية أو طريقة علاجية سبق نشرها في مختلف الأكاديميات والهيئات البحثية حول العالم، وأدى هذا التعامل الاحترافي إلى إنقاذ حياة المريضة دون الحاجة للتدخل الجراحي.

المصدر: صدى البلد