الصين..اكتشاف رسوم صخرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام

تلاحظ في الوحات الصخرية المكتشفة صور أشخاص وحيوانات وكذلك مخططات لعربات ذوات عجلتين ورموز أخرى مختلفة.

وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن هذه الرسوم التي عمرها حوالي 3.2 آلاف عام اكتشفت في ثلاثة مواقع بحوض نهر تونغتيان في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين.

ويقول جميانغ نيما رئيس فريق البحث: "معظم الرسوم الصخرية هي رسوم بسيطة للحيوانات كما عثر على لوحة جميلة لحيوان القطاس البري (الياك البري) ارتفاعها 18 سم وعرضها 21 سم . وهذا النوع من الفن الصخري ينتشر في المناطق الوسطى من نهر تونغتيان".

ويشير رئيس فريق البحث، إلى أن عدد اللوحات التي اكتشفت في هذه المنطقة 59 لوحة، منها 36 لوحة على ارتفاع يزيد عن 3800 متر.

وبالإضافة إلى رسوم الإنسان تلاحظ في هذه اللوحات رسوم حيوانات مختلفة مثل الياك البري والغزلان والذئاب والنمور والأغنام والكلاب والخيول والجمال.

ووفقا للعلماء سيسمح اكتشاف هذه اللوحات بالحصول على معلومات مهمة عن حضارة الأقوام التي سكنت في منطقة منابع نهر اليانغتسي.

المصدر: تاس