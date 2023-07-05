وكالة الرأي الفلسطينية فيسبوك تطلق منافس "تويتر" هذا الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية "تطبيق مقلق" على "آيفون" قد يسمح لأي شخص بفتحه أثناء نومك! وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينسحب من جنين بعد عدوانٍ استمر يومين وكالة الرأي الفلسطينية أغنى رجل في الهند يطلق نموذج هاتف متصل بالإنترنت بقيمة 12 دولاراً وكالة الرأي الفلسطينية سماء الأرض تستقبل 5 كواكب من النظام الشمسي هذا الشهر وكالة الرأي الفلسطينية غوغل تطور كمبيوتراً كمومياً يمكنه إجراء حسابات تستغرق 47 عاماً لحلها وكالة الرأي الفلسطينية الصين..اكتشاف رسوم صخرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام وكالة الرأي الفلسطينية هنية: جنين لقّنت العدو درسًا في المقاومة والصمود وكالة الرأي الفلسطينية علامات تظهر على العينين تشير إلى ارتفاع ضغط الدم
أخبار » عجائب وطرائف

الصين..اكتشاف رسوم صخرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام

05 تموز / يوليو 2023 08:33

الصين..اكتشاف رسوم صخرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام
الصين..اكتشاف رسوم صخرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام

تلاحظ في الوحات الصخرية المكتشفة صور أشخاص وحيوانات وكذلك مخططات لعربات ذوات عجلتين ورموز أخرى مختلفة.

وتشير وكالة شينخوا الصينية للأنباء إلى أن هذه الرسوم التي عمرها حوالي 3.2 آلاف عام اكتشفت في ثلاثة مواقع بحوض نهر تونغتيان في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين.

ويقول جميانغ نيما رئيس فريق البحث: "معظم الرسوم الصخرية هي رسوم بسيطة للحيوانات كما عثر على لوحة جميلة لحيوان القطاس البري (الياك البري) ارتفاعها 18 سم وعرضها 21 سم . وهذا النوع من الفن الصخري ينتشر في المناطق الوسطى من نهر تونغتيان".

ويشير رئيس فريق البحث، إلى أن عدد اللوحات التي اكتشفت في هذه المنطقة 59 لوحة، منها 36 لوحة على ارتفاع يزيد عن 3800 متر.

وبالإضافة إلى رسوم الإنسان تلاحظ في هذه اللوحات رسوم حيوانات مختلفة مثل الياك البري والغزلان والذئاب والنمور والأغنام والكلاب والخيول والجمال.

ووفقا للعلماء سيسمح اكتشاف هذه اللوحات بالحصول على معلومات مهمة عن حضارة الأقوام التي سكنت في منطقة منابع نهر اليانغتسي.

المصدر: تاس

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تستضيف ورشة عمل حول مبادرة "مودة" لتعزيز الحياة الأسرية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟