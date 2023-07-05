ساعة ذكية تنقذ حياة شابة بعد تعرضها لعارض صحي خطير خلال نومها

أنقذت ساعة "آبل" الذكية حياة شابة تبلغ من العمر 29 عاما في سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، بعد أن اكتشفت بداية "جلطة دموية" أثناء نوم صاحبتها، فأيقظتها.

ولا تعتبر حالة الشابة كيمي واتكينز، الأولى من نوعها مع تجربة هذه الساعات المتطوّرة، إذ تم تسجيل الكثير من القصص المشابهة حول إصدار الساعة للتنبيهات بعد رصد العلامات الحيوية للجسم كمعدل ضربات القلب غير الطبيعي.

ويذكر أن Apple Watch تقيس، كغيرها من السّاعات الذكية، معدل نبضات القلب على مدار اليوم وأثناء ارتداءها.

وتستطيع ساعة "آبل" الذكية أيضا اكتشاف معدّل ضربات القلب المرتفع أو غير الطبيعي أثناء فترات الراحة، حيث اكتشفت معدل نبض قلب الشابة واتكينز الذي وصل إلى 178 أثناء نومها، لتشرع في بإصدار طنين لإيقاظها إيذانا بحدوث شيء غير طبيعي.

وطلبت واتكينز المساعدة الطبّية بعد تلقيها التنبيه، حيث شخصت حالتها على أنها انسداد رئوي، الذي يعتبر مهددا للحياة مع معدل وفيات يصل إلى نسبة 50%.

واعتبرت واتكينز أنها محظوظة للغاية.

المصدر: جيروزاليم بوست