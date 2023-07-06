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خلال عدوانه الأخير

جلسة تمديد لـ 47 أسيرًا اعتقلهم الاحتلال من جنين

06 تموز / يوليو 2023 01:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين – وكالة الرأي:

أفاد نادي الأسير، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "سالم"، ستقعد اليوم الخميس، جلسة تمديد توقيف لـ 47 أسيرا ممن جرى اعتقالهم خلال العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وأكد النادي في بيان له، أن هناك معتقلين آخرين لم تُعقد لهم محاكم بعد، وما زالوا في مراكز التحقيق، مضيفا أن جزءا آخر قد تُعقد لهم محاكم بداية الأسبوع المقبل.

وفيما يلي أسماء الأسرى الذين سيمدد الاحتلال توقيفهم:

1. أسيد هاني الغول

2. أحمد مؤيد فرحاتي

3. أحمد محمود مصطفى مراد

4. أيسر عبدالناصر أبو عميرة

5. أمين وليد منصور

6. أمير كامل عطاطرة

7. أمير ماجد محمد عروق

8. إسلام مؤيد فرحاتي

9. بشار رفعت زعرور

10. جهاد محمود غول

11. ضياء يوسف ياسين كميل

12. ورد هاني الغول

13. حمزة نمر شناعات

14. نصار عزمي محمد حسينية

15. طارق زياد أبو طبيخ

16. كفاح فيصل القريني

17. لؤي حسين جعايصة

18. مجدي عادل موسى جبارين

19. مهدي نور الدين عمارنة

20. مؤيد نجيب فراحاتي

21. مجاهد فؤاد عصعوص

22. مهند صالح عنتير

23. محمد رضا فارس مرعب

24. محمد توفيق القريني

25. محمد أحمد عرمان

26. محمد زيد أبو طبيخ

27. محمد نادر خالد سعدي

28. محمود جابر سعيد شلبي

29. محمود ناصر مطاحن

30. معاذ هيثم بشارات

31. نمر خالد سعدي

32. عبدالله منتصر أبو زيد

33. عبدالرحمن أحمد فايد

34. علاء الدين سراج أبو مراد

35. علي ماهر لحلوح

36. فارس إيهاب بديع عباس

37. قسم ثائر خالد مصاروة

38. قصي مجدي عادل جبارين

39. رياض توفيق صالح الغول

40. ربيع مهند فراحاتي

41. ربيع علان نظمي صلاح

42. رمزي توفيق القريني

43. شادي حسان راتب عويس

44. أوس خالد إبراهيم هندي

45. أيوب خالد ابرهيم هندي

46. إبراهيم خالد نمر سعدية

47. رجا عثمان رجا عباهرة

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