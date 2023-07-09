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بطولة ايطاليا: نظام جديد لتحديد البطل والهبوط في حال التعادل نقاطا

09 تموز / يوليو 2023 08:11

بطولة ايطاليا: نظام جديد لتحديد البطل والهبوط في حال التعادل نقاطا
بطولة ايطاليا: نظام جديد لتحديد البطل والهبوط في حال التعادل نقاطا

صادق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة على تعديلات بشأن تحديد بطل الدوري في حال التعادل نقاطًا وملحق الهبوط الذي طُبِقَ الموسم الماضي.

قال في بيان إنه في حال تعادُل فريقين نقاطًا في صدارة الترتيب، فإن ملحق من مباراة واحدة سيحدد هوية بطل ايطاليا.
ولكن وفق القوانين الجديدة، فإنه بدلا من إقامة المباراة في ملعب محايد، ستقام على أرض الفريق الذي يحتل المركز الاول.
في "سيري أ"، في حال تعادُل فريقَين بالنقاط، يتم اللجوء أولا الى المواجهتين المباشرتين خلال الموسم ومن ثم فارق الاهداف وثم الاهداف المسجلة.

يمكن أن تقام المباراة في الملعب المضيف لنهائي كأس إيطاليا - كان الملعب الاولمبي في روما في السنوات الأخيرة - إذا رأت السلطات الإيطالية ذلك ضروريًا من أجل السلامة العامة.

أما في ما يخض الهبوط، وفي حين يهبط صاحبا المركزين الاخيرين (20 و19) مباشرة الى الدرجة الثانية، فسيلعب صاحبا المركزين السابع عشر والثامن عشر مواجهتين فاصلتين في حال التعادل بالنقاط.

وبدأ تطبيق هذا النظام في ما يخص التعادل في معركة الهبوط الموسم الماضي لكن المواجهة الفاصلة كانت من مباراة واحدة وقد حسمها هيلاس فيرونا على حساب سبيتسيا 3-1 وبقي في دوري الأضواء فيما هبط الأخير.

المصدر: ا ف ب

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