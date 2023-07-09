الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود درجتين

رام الله – وكالة الرأي:

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، حار نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو حار نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو حار نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل تتعرض البلاد إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.