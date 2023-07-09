4 إصابات برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

قلقيلية – وكالة الرأي:

أصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال الحي، الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد، واثنين بشظايا رصاص حي في الرأس، والرابع بشظايا رصاص حي في اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة إصابة مواطن (60 عاما) بالرصاص الحي في البطن واليد، ووصفت جراحه بالمتوسطة، خلال عدوان الاحتلال على المواطنين في بلدة كفر قدوم.