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لعام 2022-2023

"التعليم" تُصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم العالي في غزة

09 تموز / يوليو 2023 08:48

مقر وزارة التربية والتعليم
مقر وزارة التربية والتعليم

غزةوكالة الرأي:

أصدرت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم العالي الكتاب الإحصائي حول التعليم العالي في محافظات قطاع غزة للعام الدراسي 2022-2023.

وقالت الإدارة العامة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الأحد، إن الكتاب يعرض جداول إحصائية تفصيلية لمؤسسات التعليم العالي في محافظات غزة الحكومية التي تُشرف عليها الوزارة ومؤسسات التعليم العامة والخاصة، وأيضاً التابعة لوكالة الغوث.

وأضافت أن هذه البيانات الإحصائية تهدف إلى توفير الرقم الإحصائي الذي يعكس واقع التعليم العالي من حيث البرامج والتخصصات المختلفة وحجم الاستيعاب والخريجين والعاملين.

وذكرت أن الرقم الإحصائي يُعد مؤشر حقيقي لما تم إنجازه وما ينتظر الإنجاز، وهو حاجة ملحة للباحثين وصناع القرار والمهتمين بقضايا التعليم وهو ضرورة لرسم السياسات والتخطيط والتطوير.

للاطلاع على الكتاب الإحصائي السنوي اضغط هنا

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