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الدبابير الآسيوية العدوانية تنتشر في بريطانيا

09 تموز / يوليو 2023 09:07

الدبابير الآسيوية العدوانية تنتشر في بريطانيا
الدبابير الآسيوية العدوانية تنتشر في بريطانيا

أثارت الدبابير الآسيوية ضجة كبيرة في حانات عدد من مناطق المملكة المتحدة، بعد أن زاد عددها خلال السنوات الأخيرة بمقدار ثلاثة أضعاف.

وتشير DailyStar إلى أن الدبابير الآسيوية ((Vespa velutina، يمكن أن تلحق أضرارا ليس فقط بالحشرات المحلية بل وبالبشر أيضا.

وتظهر هذه الدبابير بجانب البشر دائما وأصبحت مدمنة على الكحول وتحب الحلويات، وفي الطقس الحار تزداد روائح الجعة والنبيذ والشمبانيا.

ويقول فرنسيس راسل الخبير في الدبابير الآسيوية: "تظهر الدبابير في الحفلات الصيفية وأماكن الشوي والحانات الصيفية. وهذه الدبابير عدوانية جدا. لذلك فإن التنوع البيولوجي هنا مهدد. أي أنها ستقضي على نحل العسل والفراشات والدبابير المحلية".

ويعتقد أن الدبابير الآسيوية وصلت إلى بريطانيا عام 2004 مع شحنة من الأواني الخزفية، ومن ثم انتشرت في معظم أنحاء اوروبا. وتكمن خطورة هذه الحشرات في أنها تهاجم كل من يقترب من أعشاشها. مع العلم أن لدغتها مؤلمة جدا يمكن أن تسبب صدمة تآقية وقد تؤدي إلى الوفاة.

وقد اكتشف العلماء مؤخرا أن الدبابير تعتمد على الروائح لتجد طريقها إلى عشها، وخاصة عندما تكون العلامات المرئية متعارضة.

المصدر: mail.ru

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