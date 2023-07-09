وكالة الرأي الفلسطينية وكيل "الأسرى" يهنئ القيادي "يوسف" بالإفراج عنه من سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإفراج عن مستوطن شارك في هجمات ضد الفلسطينيين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية بحر يهنئ النائب حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تناقش الخطة التشغيلية لعام 2024 وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تستعرض موقع إحدى عملياتها في مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية مرور الوسطى تفتتح دورة " فن التخاطب ومهارات ضابط الإشارة " وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات برفح وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط "طناً ونصف" من المواد الغذائية لارتفاع أسعارها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مقدسيا ويمدد توقيف آخرين وكالة الرأي الفلسطينية 4073 اعتداءً من قبل الاحتلال على الفلسطينيين بالنصف الأول من العام
أخبار » عجائب وطرائف

كويتي يعثر على خاتم في البحر ويكشف عن "مفاجأة" وجدها بداخله

09 تموز / يوليو 2023 09:10

كويتي يعثر على خاتم في البحر ويكشف عن "مفاجأة" وجدها بداخله
كويتي يعثر على خاتم في البحر ويكشف عن

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عثور مواطن كويتي على خاتم في البحر، حيث كشف عن مفاجأة حول ما وجده بداخل الخاتم.

كويتي يعثر على خاتم في البحر ويكشف عن "أخجل من معرفة ذلك في سن الأربعين".. معلومة صادمة لعشاق هذا النوع من الشوكولاتة!
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي قال فيه الكويتي الذي عثر على الخاتم: "الحمد لله عوضني ربي، عثرت على هذا الخاتم ولكن شكله غريب".

وظهر في لقطات الفيديو الرجل الكويتي وهو يفك الخاتم المكون من جزئين، حيث عثر على ورقة داخله محفوظة داخل غلاف من البلاستيك، ليفنحها ويجد مكتوب بداخلها كلام وأرقام بطريقة غريبة وغير مفهومة.

وأوضح أن هذه الورقة عبارة عن "سحر"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه سيقرأ القرآن على الورقة ثم يقوم بإحراقها لـ"إبطال مفعول السحر".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منحة مؤسسة "بنات من أجل الحياة" لعدد من طالبات جامعة الإسراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟