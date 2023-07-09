القضاء الفرنسي يطوي ملف حادثة دهس القط "نكو" التي هزت البلاد

أعلنت محكمة باريس إدانة شركة السكك الحديدية الفرنسية بعد مضي 7 أشهر على حادث دهس القطار للقط "نكو" في محطة مونبارنانس، تغريم الشركة بـ1000 يورو تعويضا لمالكي القط وبتهمة الإهمال.

وكان القط "نكو" قد أفلت من الحقيبة المخصّصة له قبيل موعد انطلاق القطار وعندما رفض السائق التوقف لاسترجاع القط إلى صاحبه، تم دهسه تحت عجلات القطار الامر الذي أدى إلى هز فرنسا بأكملها من مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الدولة بذاتها. كما وصل استنكار هذه الحادثة إلى جمعية حقوق الحيوان.



وقال محامي الشخصين المدّعين صاحبي القط المدهوس خلال جلسة الاستماع مستنكرا قرار السكك الحديدية إطلاق الرحلة المذكورة وعدم تلبية طلب تأجيلها قليلا ريثما تتم استعادة القط: "نقوم بإيقاف القطار من أجل أي أمتعة منسيّة في المحطة ربما.. ولكن ليس من أجل حيوان!!".

وتحدث الحكم القضائي هنا عن تهمة "الاعتداء غير المقصود على حياة أو سلامة حيوان أليف".

يُشار إلى أن القطار المغادر يوم 2 يناير الماضي، وعلى الرغم من رجاء أصحاب القط بتأجيل المغادرة، فإن القطار الذي كان على متنه 800 راكب، انطلق فعلا وسحق القطط الذي، بحسب شركة السكك الحديدية، "لم يكن بالإمكان مشاهدته" إلى أن تمت المغادرة.

في اليوم التالي لنفوق القط، تم تقديم التماس لمطالبة "السكك الحديدية" بإدخال الإجراءات المناسبة لحماية سلامة وحياة أي حيوان قد يجد نفسه في نفس الوضع الذي عاناه نكو"، وتم رفع عريضة حملت 100000 توقيع.

المصدر: صحيفة "لوباريزيان"