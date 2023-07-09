"الأعلى للقضاء" يُنجز أكثر من 57 ألف ملف بالنصف الأول من 2023

غزة – وكالة الرأي:

أنجز المجلس الأعلى للقضاء في غزة، أكثر من 57 ألف ملف خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر المجلس في تقريره، أنه تم إنجاز (57,460) ملفًا من ملفات الدعاوى والطلبات والمخالفات الواردة البالغة (50,146) ملفًا بنسبة (114,59%).

التقرير الإحصائيَّ الذي يُظهر الإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري (2023م)، ورصد أعمال المحاكم في قطاع غزة، مبينًا أنه أنجز

وأوضح أن الإحصائيات أظهرت أن مجموع الوارد عن الدعاوى المدنية بلغ (22,238) دعوى، وتم الفصل في (29,291) دعوى بنسبة إنجاز من الوارد (131.72%)، وقد بلغ مجموع الوارد عن الفصل في القضايا الجزائية (18,424) قضية بنسبة إنجاز (154.47%)، مشيرا إلى أنه تم إنجاز (6,391) قضية جنايات، بنسبة فصل (497.35%).

وبين المجلس، أن عدد القضايا المفصولة في قضايا وطلبات التنفيذ وصل لـ (126,001) قضية بنسبة فصل (101.13%)، بعدد (23,534) في قضايا التنفيذ، و(102,467) في طلبات التنفيذ.