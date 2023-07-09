وكالة الرأي الفلسطينية وكيل "الأسرى" يهنئ القيادي "يوسف" بالإفراج عنه من سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإفراج عن مستوطن شارك في هجمات ضد الفلسطينيين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية بحر يهنئ النائب حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تناقش الخطة التشغيلية لعام 2024 وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تستعرض موقع إحدى عملياتها في مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية مرور الوسطى تفتتح دورة " فن التخاطب ومهارات ضابط الإشارة " وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات برفح وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط "طناً ونصف" من المواد الغذائية لارتفاع أسعارها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مقدسيا ويمدد توقيف آخرين وكالة الرأي الفلسطينية 4073 اعتداءً من قبل الاحتلال على الفلسطينيين بالنصف الأول من العام
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأعلى للقضاء" يُنجز أكثر من 57 ألف ملف بالنصف الأول من 2023

09 تموز / يوليو 2023 09:29

مجمع قصر العدل في غزة
مجمع قصر العدل في غزة

غزةوكالة الرأي:

أنجز المجلس الأعلى للقضاء في غزة، أكثر من 57 ألف ملف خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكر المجلس في تقريره، أنه تم إنجاز (57,460) ملفًا من ملفات الدعاوى والطلبات والمخالفات الواردة البالغة (50,146) ملفًا بنسبة (114,59%).

 التقرير الإحصائيَّ الذي يُظهر الإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري (2023م)، ورصد أعمال المحاكم في قطاع غزة، مبينًا أنه أنجز

وأوضح أن الإحصائيات أظهرت أن مجموع الوارد عن الدعاوى المدنية بلغ (22,238) دعوى، وتم الفصل في (29,291) دعوى بنسبة إنجاز من الوارد (131.72%)، وقد بلغ مجموع الوارد عن الفصل في القضايا الجزائية (18,424) قضية بنسبة إنجاز (154.47%)، مشيرا إلى أنه تم إنجاز (6,391) قضية جنايات، بنسبة فصل (497.35%).

وبين المجلس، أن عدد القضايا المفصولة في قضايا وطلبات التنفيذ وصل لـ (126,001) قضية بنسبة فصل (101.13%)، بعدد (23,534) في قضايا التنفيذ، و(102,467) في طلبات التنفيذ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منحة مؤسسة "بنات من أجل الحياة" لعدد من طالبات جامعة الإسراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟