"الجوجو" يتحدث عن ملامح السياسة العامة للقضاء الشرعي

غزة- وكالة الرأي:

تحدث سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ورئيس المحكمة العليا الشرعية خلال لقاء خاص من برنامج "حياتنا الأسرية" عن أبرز ملامح السياسة العامة للقضاء الشرعي.

وتطرق سماحته في حديثه مع مُحاور ومقدم البرنامج فضيلة الشيخ محمود صلاح فرّوخ قاضي محكمة جباليا الشرعية، إلى رؤية القضاء الشرعي وعددٍ من الجوانب والقضايا كالحد من نسب الطلاق، وقانون الأحوال الشخصية، صندوق النفقة وكيفية الاستفادة منه وعدد المستفيدين، وإنجاز المحاكم الشرعية في القضايا الشرعية.

كما أجاب سماحته عن عددٍ من استفسارات الجمهور الكريم، حول السن القانوني لحضانة الأطفال وللزواج، وقضايا الإرث والتركة وإجراءاتها، والمسابقة القضائية لتعيين قضاة شرعيين في المحاكم الشرعية الابتدائية.

وأكد سماحة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أطلق برنامجه الإذاعي "حياتنا الأسرية" باعتباره منبرًا لتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول القوانيين الشرعية؛ وحلقة وصل بين القضاء الشرعي والمواطنين.

ويأتيكم برنامج "حياتنا الأسرية" يوم الخميس من كل أسبوع الساعة الرابعة مساء عبر أثير إذاعة الرأي الحكومية 98.0FM ، كما يمنكم متابعة الحلقات عبر البث المباشر على صفحة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي فيسبوك.