"العمل الحكومي" تعزي الكويت بوفاة الحقوقي جميل السبع

غزة - وكالة الرأي:

تقدمت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأحد، بأحر كلمات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، للأشقاء في دولة الكويت برحيل الناشط الحقوقي والرائد في العمل الخيري والتطوعي الراحل جميل السبع.

وأبرقت اللجنة، تعازيها لذوي ومحبي الفقيد الراحل؛ سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر وحسن العزاء.

وأوضحت اللجنة، في بيان نعي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي، أن الراحل السبع وافته المنية عن عمر ناهز ٤٨ عاما، قضاها داعما لحق شعبنا الفلسطيني في التحرر من المحتل، ومناصراً لقضيتنا في كافة المحافل الاقليمية والدولية.

وذكرت أنه كان له دور بارز في مساعي وجهود كسر الحصار عن قطاع غزة.