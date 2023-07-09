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مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في نابلس ويهاجمون المزارعين بأريحا

09 تموز / يوليو 2023 03:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نابلس – وكالة الرأي :

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على حرق عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، فيما قام آخرون بمهاجمة المزارعين غرب مدينة أريحا.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، إن عددا من المستوطنين أقدموا على إحراق عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية وعشرات أشجار الزيتون

وأشار إلى أن الأهالي بمساعدة الدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وطالب عويس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة على القرية وممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية.

وفي سياق متصل هاجم مستوطنون، المزارعين في تجمع عرب الكعابنة  (المعرجات الفوقا) غرب مدينة أريحا، وقاموا بتلويث مياه الشرب المخصصة لهم.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين هاجموا منزلي الشقيقين عيد وعايد أحمد فزاع كعابنة، وأطلقوا أبقارهم في أراضيهم المزروعة بالزيتون والأشجار، ما أدى إلى إتلاف المحاصيل الزراعية.

وأضاف، أن المستوطنين قاموا بوضع مادة مجهولة في صهريج المياه المخصص لهم، ما أدى إلى تلوثيها، فأثار حالة من الرعب والهلع بين الأهالي.

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