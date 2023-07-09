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انقاذ مواطن من الغرق على شاطئ بحر خانيونس

09 تموز / يوليو 2023 03:21

خانيونسوكالة الرأي :

تمكنت دائرة الدوريات والإنقاذ البحري بالشرطة البحرية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة من إنقاذ مواطنٍ من الغرق أثناء قيامه بالسباحة قبالة "منتزه حياة" غرب المحافظة.

وأوضحت الشرطة البحرية أن أفراد دائرة الدوريات والإنقاذ البحري المنتشرين على الشاطئ شاهدوا مواطناً داخل البحر يطلب العون والمساعدة.

وأشارت البحرية إلى أن طواقمها انطلقت على الفور إلى مكان الحادثة وأخرجت الغريق وقدمت الإسعافات الأولية للازمة له.

ودعت الشرطة البحرية المواطنينَ إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم.

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