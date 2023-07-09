الإعلام الحكومي والمركز الشبابي يفتتحان دورة "صناعة المحتوى الرقمي"

غزة - وكالة الرأي:

افتتح المكتب الإعلامي الحكومي بالتعاون مع المركز الشبابي الإعلامي دورة تدريبية في صناعة المحتوى الرقمي، اليوم الأحد، والتي تستهدف عدداً من طلاب وخريجي الإعلام من الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال مدير التدريب بالمكتب الإعلامي الحكومي وسام رضوان: “إن هذه الدورة من الدورات التي لها اهتمام كبير في أوساط الإعلاميين، لما تقدمه من عناوين متنوعة في مجال الإعلام الرقمي”.

وبين رضوان أن الدورة تتركز في 12 ساعة تدريبية، وتحتوي على محورين وهما مجال الكتابة للمنصات الرقمية، ومجال النشر وإدارة المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية لعام 2023م، التي تنفذها دائرة التدريب الإعلامي بالمكتب الإعلامي الحكومي.

وقدّم المحاضرة الأولى في الدورة، الصحفي خضر عبدالعال، متحدثاً عن مبادئ وأسس صناعة المحتوى الرقمي.

فيما سيحاضر في أيام الدور القادمة، مدربون ذو كفاءة عالية ومختصين في المجال الرقمي والصفحات والمنصات الاجتماعية، ولديهم خبرة عمل عالية ضمن فريق المركز الشبابي الإعلامي.