الاحتلال يعتقل مقدسيا ويمدد توقيف آخرين

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا مقدسيا من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ومددت توقيف آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أبو سبيتان بعد اقتحام البلدة، كما داهمت مستشفى جمعية المقاصد الخيرية.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال مددت توقيف الشابين المقدسيين محمد وأسامة فاخوري حتى الخميس المقبل، كما مددت توقيف الفتى المقدسي محمد طحان حتى الـ9 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وكذلك مددت توقيف المقدسي إسماعيل الحلواني حتى الـ23 من الشهر الحالي.