الطقس: أجواء حارة نهاراً لطيفة ليلاً

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، يكون الجو حار نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الثلاثاء، يكون الجو حار نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء تتعرض البلاد إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة لذا يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.